LACODA: Stay Loyal feat. Owen Ross

Der perfekte Soundtrack für einen Roadtrip zu sich selbst: sinnlich, cinematisch und sehnsüchtig. LACODA erzählt Indie Pop auf eine neue Art und Weise. Jeder Song auf ihrem Debütalbum „Fear No Ghost“ beschreibt eine Kurzgeschichte, die so filmisch klingt wie ein Roadtrip Movie.

Pulsierende Rhythmen und synthlastige Melodien vereinen sich mit live eingespielten Gitarren und Violinen zu einem organischen Sound, der wie Wind durch die Haare wirbelt. Die weiträumigen Synthiesounds bilden eine Projektionsfläche für die eigene Gefühlswelt: Ausbruch, Freiheit und Ankommen sind sie die großen Themen des Albums.

So startet die Platte überraschenderweise auch mit einem Platten: Eine Beziehung funktioniert nicht mehr und zwei Menschen fahren fortan getrennte Wege. („Stay Loyal“)

Die tiefe, sonore Stimme von LACODA kreiert eine flimmernde Aura: Von der Wüste durch die nächtliche Stadt bis ins Meer. „Ich wollte ein Album schaffen, bei dem man ein Gefühl der Weite bekommt. Deswegen haben manche Songs auch einen Instrumentalpart, der Gedanken, wie Stadtlichter an einem vorbeiziehen lässt.“