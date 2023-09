Veronica Fusaro: Cry Me an Ocean

«Cry Me an Ocean» ist keine musikalische Plattitüde, um auszudrücken, wie berauschend Freiheit sein kann. Im Gegenteil: Die selbstbewusst-verspielte Popnummer markiert den erlösenden Schlussstrich nach einer schlechten Beziehung in all seiner Tiefe. Er setzt den Endpunkt nach einer Zeit voller Enge und Wut, klingt derweil aber nach Befreiung und Versöhnung mit sich selbst.



Veronica Fusaros letzte Single bewegt sich immer noch rund um die Top 50 der Airplay Charts, zum Release ihres Debütalbums „All the Colors of the Sky“ (VÖ 20.1.23) plant sie exklusive Promoshows in London, Südafrika und der Schweiz.