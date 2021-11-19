FERHAT: Pehlivan

Die Songs auf der EP TURKISH DELIGHTS drehen sich um Naivität, Begierde, Verschmelzung, Islam, Sinnlichkeit und Selbstbestimmung, aber die jüngsten politischen Ereignisse haben FERHATs „delikaten türkischen Angelegenheiten“ eine ernstere Wendung gegeben: In einer Zeit, die von politischen und religiösen Extremen und globalen Krisen geprägt ist, werden seine Songs zu kleinen Musik-Revolutionen in Sachen Liebe, Freiheit und ziviler Ungehorsam. FERHATs durchaus verspielter Global-Pop wird dringlich und universell in einer Welt, in der Fake News, Angst und Vorurteile auf dem Vormarsch sind.

Ob im Video zu LET ME BE verschleierte Frauen eng umschlungen mit Typen in Lederkluft tanzen, staatliche Unterdrückung im Clip zu FATHER STATE, gedreht im Original-Set von Babylon Berlin, thematisiert wird oder FERHAT die bittersüße Liebe zur türkischen Hauptstadt in MY ISTANBUL in seine hoch gehandelte Fusion aus modernen Sounds und traditionellen Klängen bettet – im Kern geht es ihm immer um das eine: „Ich frage mich, warum ich nicht alle Facetten von mir ausleben darf. Warum kann ich nicht einfach alles sein, was ich liebe? Ich möchte zu Verständnis, Versöhnung und Frieden aufrufen, denn wir gehören doch alle zusammen. Wir sind Menschen und sollten – auch nach Vorfällen wie dem in Hanau und überall auf der Welt – wieder zusammenrücken und einander einfach lieben dürfen.“

Auch seine neue Single PEHLIVAN nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit wunderschönen, halbnackten Körpern und reduziert-vertracktem Beat bringt PEHLIVAN die TURKISH DELIGHTS zum EP-Release perfekt auf den Punkt: Das Video bricht Tabus, indem der traditionelle türkische Männer-Ringsport zur extrem erotischen Angelegenheit wird und auf das heikle Thema Homosexualität im Islam hinweist, während der Track sinnlich und tanzbar zugleich ist. Dass FERHATs musikalische Sprache international ist, zeigen die Reaktionen auf PEHLIVAN: Das Video zum neuesten Release lief bei Festivals auf der ganzen Welt, wurde beim Filmfestival Basel als „Bestes Musikvideo“ nominiert und sicherte sich längst einen Platz auf der Kult-Compilation „Listen to Berlin“. PEHLIVAN erscheint am 19.11., eine Woche vor der Veröffentlichung von TURKISH DELIGHTS, gefolgt vom PEHLIVAN-Remix von Produzentin und DJ İpek İpekçioğlu, die mit ihrem „Eklektik BerlinIstan“ weltweit als musikalische und politische Visionärin gilt. Im Anschluss veröffentlicht FERHAT außerdem eine komplette Remix-EP von TURKISH DELIGHTS.