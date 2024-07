Toni Mogens: Another 90s Song

Mit „Another 90s Song“ präsentiert Toni Mogens die Fortsetzung seiner „Nothing To Worry“ EP, die im März erschien, und lädt die Zuhörer ein, sich in die Ära der Boybands zurückzuversetzen. Inspiriert von Songzeilen der Backstreet Boys, NSYNC oder Blue, fängt Toni Mogens die Nostalgie der 90er gekonnt ein und verleiht dem Song zusätzlich seine ganz eigene Note moderner Pop-Musik!

Im Laufe der Jahre hat sich der Karlsruher Pop-Sänger bereits eine treue Fangemeinde in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgebaut. Angefangen bei Open Stages, Straßenmusik und Wohnzimmerkonzerten, über Support-Shows für namhafte Künstler wie Antiheld, Jupiter Jones oder Bruckner bis hin zu Festival-Auftritten bei DASFEST oder dem Kesselfestival – seine mitreißende Live-Performance und seine sympathische Art haben ihm dabei geholfen, eine starke Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen. Mit seinem Titel „Für Immer“ sicherte er sich den „German Songwriting Award“ als beste Hochzeitsballade. Kürzlich war Toni mit dem Track „My Love“ im ZDF Fernsehgarten zu Gast. Zudem steuert er die offizielle Hymne für die World Games 2029 in Karlsruhe bei – anlässlich dessen wurde er vor Kurzem auch in einem TV-Beitrag des SWR gefeatured. Mit „Another 90s Song" schlägt Toni nun das nächste Kapitel seiner spannenden Reise auf.

Toni Mogens live:



22.08.24 Heilbronn, Kultur am Fluss

24.08.24 Ulm, Me and All Hotel

14.09.24 Kirchheim unter Teck, Ila Ila

15.09.24 Untertürkheim, Hallo Emil