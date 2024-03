Super Memory Kid: The Happy Ever After

Sich treu bleiben, ohne sich selbst zu wiederholen ist der Plan. So klingt „The Happy Ever After“, die dritte EP der Band Super Memory Kid, aufgeräumter und bewusster. Auf besondere Art reifer und doch in sicherer Entfernung vom Erwachsensein. Die Elemente und Stilmittel sorgsam gewählt, man weiß, was man will, statt zu fragen, was man darf. Seltsam souverän. Souverän seltsam.



Super Memory Kid haben ihre Komfortzone abseits der Grenzen klassischer Genres gefunden und schauen von außerhalb der Schublade zu, wie diese sich selbst abschafft. Stetig im Wandel in Sachen Sound, bleiben sich die Leipziger an anderer Stelle ausgesprochen treu. So gibt es auch auf „The Happy Ever After“ wieder bittere Worte auf zuckersüßen Melodien angerichtet. Super Memory Kid sind auf False Flag Operation im Indie unterwegs.



Tanzbar und vermeintlich unbeschwert, doch hört man ihnen wirklich zu, malen die Vier ein zweites Bild. Tanzbar bleiben sie – nur mit der Faust geballt und Tränen in den Augen.



Die EP ist – inklusive weiteren Tracks – auch als Vinyl im Shop der Band erhältlich.



Im März gehen Super Memory Kid zudem auf Tour:



01.03. Dresden, Der Halle

02.03. Leipzig, Kulturlounge

07.03. Karlsruhe, P8

08.03. Rheinfelden (CH), Manhattan Bar

09.03. Sursee (CH), Kulturwerk 118