The boys from the south took their sound to the east – und taten, was nötig war, um ihr Indie-Alternative-Projekt Super Memory Kid für die Gegenwart fit zu machen. Mit ihrem unverkennbaren Stil, der sich zwischen Bands wie Nothing But Thieves, Highly Suspect und Nova Twins einpendelt, beeindrucken die vier Wahl-Leipziger mit einem Hang zur Theatralik in Kombination mit kompromissloser Live-Abriss-Manier.



2019 machte sich ein Künstler-Kollektiv aus Mannheim und Karlsruhe auf gen Osten, unter ihnen auch drei Musiker, die sich selbst und auch als Band in der Wahlheimat Leipzig neu erfinden wollten. Pünktlich zum Start der Pandemie wurde so – mitten in die kulturelle Apokalypse hinein – Super Memory Kid geboren.



Nach ihrer Debüt-EP „Antidote“ (2022) sowie „Limbus“ (2023), folgt 2024 mit „The Happy Ever After“ die dritte EP der Band. Der Titeltrack „The Happy Ever After“ wird dabei mit einem aufwändigen und selbst produzierten Musikvideo versehen.



Auf der neuen EP bleiben sich die Vier treu, ohne sich selbst zu wiederholen. Die Songs klingen aufgeräumter, bewusster und auf besondere Art reifer – und doch in sicherer Entfernung vom Erwachsensein. Super Memory Kid haben ihre Komfortzone abseits der Grenzen klassischer Genres gefunden und schauen von außerhalb der Schublade zu, wie diese sich selbst abschafft.



All we are is all we got

Born in the apocalypse

Super Memory Kid