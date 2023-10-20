Super Memory Kid: HollowGram

Super Memory Kid ist eine Band aus Leipzig, Im Jahr 2019 entschieden sich die Jungs aus Mannheim und Karlsruhe nach Leipzig umzuziehen, um sich als Super Memory Kid neu zu erfinden. HollowGram - Jeden Tag ergießt sich ein nicht enden wollender Fluss aus fröhlichen Bildern von Generationen voll trauriger Menschen über die Displays unserer Telefone. Kein Widerspruch, kein Aufbegehren, lieber schnell zweimal aufs Bild getippt und mit einem generischen Kommentar Support geheuchelt. Was auch sonst? Man tritt niemanden der am Boden liegt. Und davon ganz abgesehen behauptet die Community dann später auch, dass sie meine Lügen glaubt.