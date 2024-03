Super Memory Kid: Dead Man

Die Leipziger Indie-Band Super Memory Kid veröffentlicht mit „Dead Man“ ihre zweite Single aus der kommenden EP „Happy Ever After“. Sanft wie schwermütig lädt „Dead Man“ zum Tanz ein, zum Tanz vom Schmerz in Richtung Hoffnung. Der Song wirkt weniger wie eine Message nach draußen, als vielmehr wie eine Abrechnung mit den eigenen Dämonen. Und doch wird das Thema den meisten bekannt sein, wer von uns trinkt nicht ein wenig, um die Sorgen zu vergessen, raucht am Abend, um schlafen zu können oder hilft sich in anderer Form über den Alltag hinweg? Und wünschen wir uns nicht alle, dass das eines Tages nicht mehr nötig ist? Der Schmerz vergeht und die „Medikation“ ihren Zweck verliert?