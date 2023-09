Olmo: The Trunk

"In meinem Haus war schon immer Musik, sagt Francesco Lo Giudice alias Olmo und erinnert sich an seine musikalischen Wurzeln in seiner Heimat Rom. Seine Eltern hatten eine der ersten Produktionsfirmen für Musikvideos in Italien. "Ich war immer in der Nähe von Musikern", lächelt er. "Mit sechs Jahren habe ich angefangen, Geige zu spielen."

Geboren in Bologna, zog Olmo mit seinen Eltern nach Italien (wo sie beide herkommen) und später nach London, als seine Eltern ihr Unternehmen erweiterten. Als Heranwachsender setzte er seine klassische Geigenausbildung im Vereinigten Königreich fort, aber schon in jungen Jahren wusste er, dass er etwas anderes wollte. "Ich hatte eine klassische Ausbildung, aber ich war nicht so entschlossen, in dieser Welt erfolgreich zu sein wie einige meiner Mitschüler", erklärt er. "Ich fragte mich immer: 'Warum spielen wir Musik von vor 300 Jahren?' Es war gut für mein musikalisches Wissen, aber ich wusste, dass ich etwas anderes brauchte, etwas, das die Gegenwart anspricht."

Er fand, wonach er suchte, als er an der Universität Bristol Musik studierte. "Ich wollte nicht nur mit Musikern zusammen sein. Ich hatte an eine Musikhochschule gedacht, aber ich wollte mit vielen verschiedenen kreativen Menschen gleichzeitig zusammen sein." Diese Entscheidung hat sich ausgezahlt: Es war eine Gruppe von Künstlern, die er während seines Studiums hier kennenlernte, die ihn zur elektronischen Musik führte.

Als ich aufwuchs, war das für mich eine Art Schimpfwort", erklärt er über die elektronische Musik und wie sehr die klassische Welt sie zu verachten schien. "Aber sie hatte einen großen Einfluss auf mich", erklärt er. "Ich war von Leuten umgeben, die Beats, elektronische und Tanzmusik machten, und das hat alles verändert."

Er begann, die Auftritte einer Gruppe von DJs namens „Young Echo“ zu beobachten. "Sie waren eine Art Untergrundgruppe von DJs", erklärt er, die in Bristol herumzogen und unterirdische Gigs spielten. "Bristol war eine so inspirierende Musikstadt", fährt er fort. "Es gab dort eine so aufregende Szene".

Kurz nachdem er das Kollektiv entdeckt hatte, begann Olmo damit, seine eigenen Beats auf seinem Laptop zu produzieren. "Ich begann zu lernen, wie man den Laptop als eine Form der Komposition verwendet", sagt er. Etwa zu dieser Zeit entdeckte er auch Nicolás Jaar und James Blake. "Sie haben mir gezeigt, dass es in Ordnung ist, elektronische Musik zu machen, dass sie genauso interessant und wertvoll sein kann wie klassische Musik."

Er gründete mit Freunden eine Band - was seine Kreativität weiter beflügelte - und begann bald, sich in seinem Zimmer als DIY-Beatmaker zu betätigen. Nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte und die Band getrennte Wege ging, entschied sich Olmo für einen Umzug nach Berlin und tauchte in die Reiche elektronische Kreativität der Stadt ein.

"Bristol war eine so prägende Erfahrung für mich, aber es war Zeit umzuziehen", sagt er. "Und in Berlin wurde das Olmo-Projekt geboren." Er veröffentlichte seine Debüt-EP Roots und begann dann, mit anderen Künstlern in Berlin zusammenzuarbeiten: er veröffentlichte mit Alice Phoebe Lou, produzierte mit Acid Paul und begann, auf Touren mit Jesper Munk und L.A. Salami zu supporten. Er trat sogar bei TEDx Berlin auf und fand 2020 Zeit, ein Albumprojekt mit seinem Freund und Künstler Frank Dillane (alias Mathilda) zu veröffentlichen.

Die Erfahrung, ein Album mit seinem Freund zu machen, erwies sich als eine Herausforderung. "Wenn man einen Freund hat und mit ihm zusammenarbeitet, kann das manchmal eine ganz andere Dynamik sein, und so war es leider auch bei uns." Beide Künstler hielten an dem Projekt fest, aber Olmo erklärt, dass er wusste, dass er an seinem eigenen Soloalbum arbeiten wollte, sobald das gemeinsame Album zu Ende war.

Es war eine sehr dunkle Zeit für meine geistige Gesundheit", erklärt er. "Wir kamen auf der anderen Seite heraus, immer noch als gute Freunde, aber es war eine seltsame und schwierige Zeit."

Im Jahr 2021 begann Olmo wieder mit dem Schreiben und Aufnehmen in seinem Heimstudio in Berlin sowie in einem Raum in einem Gemeinschaftskunstraum in Berlin namens Artistania. Wie schon in Bristol war Olmo wieder von einer Vielzahl von Künstlern und Kreativen - nicht nur Musikern - umgeben, und die Erfahrung erwies sich als beflügelnd für seine Fantasie: Er nahm sein bisher größtes Solowerk auf.

Diese Songs bilden die Grundlage für sein neues Album The Trunk.

Die psychische Gesundheit ist ein zentrales Thema des Albums, da Olmo seine Erfahrungen mit seinem Freund in Texte einfließen lässt, die sich mit den Schwierigkeiten von Männern befassen, ihre Gefühle auszudrücken. Das ausladende These Waves" ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Figur versucht, sich in einem Sturm über Wasser zu halten. Er singt gefühlvoll: "Wenn du so weit draußen bist, / dass jedes Mal, wenn du versuchst zu schreien, / der Ozean des Zweifels dich ertränkt / und du keinen Ton machen kannst."

"Obwohl die Melodie recht verspielt ist, handelt es sich um ein ziemlich deprimierendes Thema", erklärt er. "Der Text ist ziemlich düster und es gibt eine Anspielung auf Selbstmord. Der Song ist ein eindeutiger Schrei nach Hilfe", erklärt er und sagt, dass er in der Zeit der Pandemie mit seiner geistigen Gesundheit zu kämpfen hatte. Inspiriert wurde er auch von der Arbeit der Sleaford Mods und der Idles, die seiner Meinung nach jungen Männern gezeigt haben, wie sie offener über ihre psychische Gesundheit sprechen können. "Ihre Arbeit war wirklich wichtig für mich", sagt er. "Sie haben den Männern gezeigt, dass es in Ordnung ist, über psychische Probleme zu sprechen und ehrlich zu sein, was wir fühlen. Sie haben bestimmte Vorstellungen davon, was es heißt, ein Mann zu sein, auf den Kopf gestellt, und das hat mich einfach angesprochen."

Andere Dinge, die zu seiner mentalen Gesundheit beitrugen, waren der Zustand der Welt in den Jahren 2020-2021, insbesondere in politischer Hinsicht - etwas, das in der punkigen Wut des Songs 'Pigs' in der Mitte des Albums in aller Deutlichkeit zum Ausdruck kommt. "Das kam daher, dass ich viel Zeit damit verbracht habe, ziemlich wütend zu sein", sagt er. "Wir hatten Trump, Boris Johnson ... und so viele andere. Eine Zeit lang war ich wirklich verunsichert über all das. Die Tatsache, dass so viele Menschen mit so vielen Dingen davonkommen, mit denen sie nicht davonkommen sollten. Obwohl der Text recht ernst ist, ist die Melodie auf eine humorvolle Art und Weise recht lustig. Es war mir wichtig, in der Dunkelheit ein wenig Hoffnung zu finden, und ich denke, darum geht es in dem Song letztendlich."

In anderen Songs geht es um Liebe, Trennungen und das männliche Selbstverständnis.

Prince Harming" befasst sich mit toxischen Männlichkeitsvorstellungen. "Es geht um das männliche Ego", erklärt Olmo. "Er ist ein Arschloch, und in diesem Song erkennt er das nicht, selbst wenn die Leute um ihn herum ihm sagen, dass das der Fall ist."

Das Album ist auch geprägt von viel Selbstreflexion. "In vielen der Songs versuche ich, meine verschiedenen Gefühle zu artikulieren", erklärt er. "Letztendlich geht es bei diesem Album darum, zu erkennen, dass Veränderung gut ist. Es gibt glückliche Trennungslieder: Lieder, die Hoffnung auf ein Weitermachen und Vorwärtskommen machen."

Olmo hat bei diesem Projekt auch einen Weg gefunden, seine klassischen Wurzeln mit seinen elektronischen zu verbinden. In "Tornerai" erhebt sich seine Stimme vor einem klassischen Hintergrund aus Streichern und minimalistischen elektronischen Klängen. Das akustische Michelangelo" kombiniert italienische Klassik mit einem modernen elektronischen Folk-Twist.

Jetzt freut er sich darauf, nach einer Pause, in der er wegen der Pandemie nicht auf Tournee gehen konnte, mit der Planung von Live-Shows zu beginnen. "Ich habe im letzten Sommer vier Konzerte auf verschiedenen Festivals gespielt, was sehr cool war", sagt er. "Aber jetzt freue ich mich darauf, mit der Show auf Tournee zu gehen.

Was er Leuten von diesem Album mitgeben möchte? "Ich denke, es ist ein verletzliches Album, auf dem das ganze Spektrum an Emotionen zu sehen ist", erklärt er. "Ich denke, es wäre großartig, wenn die Hörer sich damit identifizieren oder mitfühlen könnten, wenn sie in irgendeiner Weise eine Verbindung finden würden. Wir alle leiden auf irgendeine Art und Weise - die letzten zwei Jahre haben das gezeigt - also geht es darum, sich miteinander zu verbinden und durchzukommen - die Idee des Bootes zum Ufer."