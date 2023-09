In New York geht es darum, die Schwierigkeiten und Unsicherheiten des Lebens zu meistern und sich gleichzeitig nach größeren und besseren Träumen zu sehnen. New York City war schon immer ein symbolischer Ort, an dem Träume wahr werden, wenn man hart genug arbeitet. Der gleichnamige Song ist ein Appell die Chance nicht zu verpassen diese Träume wahr werden zu lassen. Es geht darum das Leben zu finden, das man schon immer wollte und die Sehnsucht zu bewältigen, an dem Ort zu sein, an dem man schon immer sein wollte.