Stevans: Dirty Queen

Mit dem Ende des Sommers verblassen auch die Erinnerungen an die Sommerflirts. Höchste Zeit sie wieder aufzufrischen. "Dirty Queen" vereint die Catchiness eines Abba Songs, den Groove der Motown Ära und die Energie von Two Door Cinema Club.

Mit Songs die ins Ohr gehen, Konzerten auf den größten Bühnen (Paléo Festival, Montreux, London, New York, Paris, Lissabon) und glanzvollen Auftritten als Vorgruppe renommierter Bands wie Kaiser Chiefs und Snow Patrol, haben die Schweizer STEVANS eine weite Reise bis zu ihrem dritten Album „Rupture“ hinter sich – und noch viel mehr vor sich.

Das neue Album spiegelt die Kontraste einer Zeit wider, in der sich die postmoderne Desillusionierung mit einem neuen, transparenten Hedonismus und einer kreativen Energie schmückt – Quelle der Inspiration für jene, die neue Horizonte eröffnen wollen. Wir tanzen, aber wir lassen uns nichts vormachen. Mit Elektropop-Ästhetik aus Liedern, die zugleich spannungsgeladen und melodisch sind, gelingt es STEVANS Eleganz und Effizienz zu vereinen – der Stein der Weisen einer Musik, in der sich Echos der 80er, funky Beats, Brit Pop und Elektrosounds treffen.