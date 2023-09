Philomena: Wildfires

Mit ihrer Debütsingle "Wildfires" lässt die Münchner Sängerin und Produzentin Philomena eine pulsierende Bassline auf subtile Streicher treffen, welche ihre außergewöhnliche Stimme sowie schnelle Beats ergänzen. Zusammen erschaffen sie eine energetische Atmosphäre, die zum Tanzen mitreißt.

Philomena singt über inneres Erleben und ihre sogenannten "Wildfires", die unaufhörlich zu entflammen scheinen. Durch den Spannungsaufbau ihres Arrangements wirkt es so, als würde sie am Ende des Songs gar nicht mehr aufhören wollen, diese zu bändigen.

Philomena, bürgerlich Philomena Karg, ist gerade einmal 21 Jahren alt und doch ist ihre musikalische Energie nicht zu stoppen: pulsierende Beats mit starken Synthesizern verbinden sich mit orchestralen Instrumenten und Philomenas beeindruckender Stimme zu einem hypnotisierenden Sound. Diesen komponiert sie nicht nur im Alleingang, sondern produziert und mixt ihn auch selbst.

Die Münchnerin, die in einer Künstlerfamilie aufgewachsen ist, ist dabei eine wahre Universalkünstlerin und lebt dies in ihrer Leidenschaft für Literatur und Fotografie aus. Ständige Inspiration liefert ihr dabei ihr Interesse für die menschliche Psyche und so zeichnen ihre Songs ein detailliertes und kraftvolles Bild des Lebens.