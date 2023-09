Wenn Musik ganz ohne Pyrotechnik Flammen schlägt, dann handelt es sich um die aufstrebende Künstlerin Philomena!

Philomena, bürgerlich Philomena Karg, ist gerade einmal 21 Jahren alt und doch ist ihre musikalische Energie nicht zu stoppen: pulsierende Beats mit starken Synthesizern verbinden sich mit orchestralen Instrumenten und Philomenas beeindruckender Stimme zu einem hypnotisierenden Sound. Diesen komponiert sie nicht nur im Alleingang, sondern produziert und mixt ihn auch selbst.

Die Münchnerin, die in einer Künstlerfamilie aufgewachsen ist, ist dabei eine wahre Universalkünstlerin und lebt dies in ihrer Leidenschaft für Literatur und Fotografie aus. Ständige Inspiration liefert ihr dabei ihr Interesse für die menschliche Psyche und so zeichnen ihre Songs ein detailliertes und kraftvolles Bild des Lebens.

Gitarre und Klavier gaben Philomena für ihre Musik die Grundlage, um nun durch experimentelle Techniken musikalische Grenzen verschwimmen zu lassen. Dabei findet Philo immer die Balance zu einer stimmigen und unverkennbaren Aussage, ganz wie Sophie Hunger, London Grammar und The xx. Mit ihren ehrlichen und scharfsinnigen Texten nimmt sie zudem einen ganz eigenen Standpunkt in einer durch Konformität bestimmten Gesellschaft ein.

Philomenas starker atmosphärischer Sound wird ohne Frage die Gen Z nicht nur zum Tanzen bringen, sondern sich tief in die Popkultur ihrer Generation einbrennen wie nur wenige andere*r Künstler*innen es von sich behaupten können!