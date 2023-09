June Cocó: Solid Ground

Solid Ground,die nächste Single von June Cocó's im April erscheinenden Albums „Infinity Mode“, ist ein Mantra. „I wish that I could stand on solid ground“. Das Mantra zum Scheideweg aus einer toxischen Beziehung, um wieder an sich selbst zu glauben. Auch wenn die Stimmen des anderen und mittlerweile der eigenen Gedanken, es lange anders gesagt haben. Das ist der Scheideweg. Realisieren, dass man irgendwann dahin kommt. Dieser Weg ist mit viel Zweifel und Angst verbunden, aber er ist der einzig richtige. Der Song soll Trost schenken und Mut geben, dass man mit dieser Situation nicht alleine ist und dass man es schaffen kann, sich aus jeder Bindung zu lösen, um wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Loslassen, realisieren, dass manauf eigenen Beinen steht und los gehen.