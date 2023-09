MIVA: MOSAIK

Die neue Single MOSAIK von Victoria Densing alias MIVA gleicht einem Zwiegespräch des melancholischen und des optimistischen Ichs der 28-jährigen. Mit einem 80ies-Vibe in den Beats, kraftvoller Lyrik und purer Emotion in der Stimme liefert uns MIVA einen Sommerhit, der zum Tanzen und Nachdenken gleichermaßen einlädt!

Nur weil wir Schmerz erleben, können wir Freude erfahren. Nur weil wir auch mal Mist bauen, wachsen wir. Wir weinen, und dann lachen wir wieder. Auf jedes Tief folgt ein Hoch. Das ist der ganz natürliche Lauf des Lebens. Und genau daran erinnert uns MIVA mit MOSAIK – aus ihren Trümmern und Scherben baut sie ein neues, strahlendes Kunstwerk.

Leben ist das, was wir daraus machen. Und das weiß MIVA aus eigener Erfahrung: MOSAIK entstand am letzten Tag eines fast gescheiterten Writing Camps in Berlin. Mehrere Tage voller geplatzter Erwartungen, Selbstzweifeln, Tränen und der Gedanke, einfach alles hinzuwerfen haben MIVA erst die Kraft geschenkt, sich aufzuraffen und neue Wege zu finden. So hat sie ein glücklicher Zufall mit den Songwriterinnen Antonia Rug und Laura Kloos sowie den Produzenten David Friedrich und Roman Krotil zusammengeführt – und gemeinsam haben sie die inspirierenden und markanten Liedzeilen von MOSAIK innerhalb kürzester Zeit erschaffen.



MIVAs MOSAIK lädt uns diesen Sommer ein, unser Glas des Lebens trotz aller Widrigkeiten der aktuellen Zeit wieder voll zu machen!