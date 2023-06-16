16.06.2023
PA69: Center Shock
Conscious-Rap für Bewusstlose: DJ Dope, Rabatto und TURBOGIANNI sind PA69 (sprich: PI-EY-NEUNUNDSECHZIG). Nach einer gefeierten und mehrfach hochverlegten TORNADOTAGE-Tour im März legt die Hip-Hop-Formation jetzt mit ihrer neuen Single „Center Shock“ nach.
Hier prickelts nicht im Bauchnabel, hier wird die Hirnhaut weggebrutzelt! PA69 sind weder süß, noch salzig, sondern extrem sauer unterwegs und stellen in ihrer neuen Single „Center Shock“ neue Weltrekorde in Sachen Hirnverbranntheit auf. Zu dem Song erscheint ein Video, in dem sich Ludger Bökelmann (bekannt als Peter aus „Die Discounter“) und sein Bruder Oskar Bökelmann ein Center Shock – Wettessen liefern. Sauer macht lustig!
Auf der Bühne und Pressefotos tragen PA69 stets rosafarbene Sturmmasken und nassgeschwitzte Flecktarnanzüge. In ihren Tracks verbinden sie zerrig-sperrige Beats, die ein bisschen klingen wie Bassboxxx oder die frühe Sekte mit Texten, die in ihrem zynisch-ironischen um-sich-schlagen an Hahnenkampf-KIZ erinnern. Das Resultat ist Musik für Menschen, die seit 10 Jahren einen Ohrwurm vom Bratmaxe-Song haben, auf 2000er Hip-Hop hängengeblieben sind, Monster-Energy trinken, Fingerboard fahren, in XXL-Schnitzelrestaurants essen, Angeln gehen, EDM auf dem Tankstellenhof mit offenem Kofferraum hören und Schuhe tragen, die beim Auftreten leuchten. Songs für dich und mich
also.
Im Herbst gehen die Tornadotage in die zweite Runde. Es wird nicht heiter bis wolkig sondern windig, strudelig und zerstörerisch: versprochen!
PA69 live:
Tornadotage Runde Zwei –
22.11. Erfurt, Kalif Storch
23.11. Dresden Groove Station
24.11. Halle/S Klub Drushba
27.11. Frankfurt a.M., Nachtleben
28.11. Zürich, Dynamo Club
29.11. Stuttgart, Schräglage
30.11. Nürnberg, Club Stereo
20.12. Dortmund, FZW Club