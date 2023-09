PA69: Center Shock

Conscious-Rap für Bewusstlose: DJ Dope, Rabatto und TURBOGIANNI sind PA69 (sprich: PI-EY-NEUNUNDSECHZIG). Nach einer gefeierten und mehrfach hochverlegten TORNADOTAGE-Tour im März legt die Hip-Hop-Formation jetzt mit ihrer neuen Single „Center Shock“ nach.

Hier prickelts nicht im Bauchnabel, hier wird die Hirnhaut weggebrutzelt! PA69 sind weder süß, noch salzig, sondern extrem sauer unterwegs und stellen in ihrer neuen Single „Center Shock“ neue Weltrekorde in Sachen Hirnverbranntheit auf. Zu dem Song erscheint ein Video, in dem sich Ludger Bökelmann (bekannt als Peter aus „Die Discounter“) und sein Bruder Oskar Bökelmann ein Center Shock – Wettessen liefern. Sauer macht lustig!

Auf der Bühne und Pressefotos tragen PA69 stets rosafarbene Sturmmasken und nassgeschwitzte Flecktarnanzüge. In ihren Tracks verbinden sie zerrig-sperrige Beats, die ein bisschen klingen wie Bassboxxx oder die frühe Sekte mit Texten, die in ihrem zynisch-ironischen um-sich-schlagen an Hahnenkampf-KIZ erinnern. Das Resultat ist Musik für Menschen, die seit 10 Jahren einen Ohrwurm vom Bratmaxe-Song haben, auf 2000er Hip-Hop hängengeblieben sind, Monster-Energy trinken, Fingerboard fahren, in XXL-Schnitzelrestaurants essen, Angeln gehen, EDM auf dem Tankstellenhof mit offenem Kofferraum hören und Schuhe tragen, die beim Auftreten leuchten. Songs für dich und mich

also.

Im Herbst gehen die Tornadotage in die zweite Runde. Es wird nicht heiter bis wolkig sondern windig, strudelig und zerstörerisch: versprochen!

PA69 live:

Tornadotage Runde Zwei –

22.11. Erfurt, Kalif Storch

23.11. Dresden Groove Station

24.11. Halle/S Klub Drushba

27.11. Frankfurt a.M., Nachtleben

28.11. Zürich, Dynamo Club

29.11. Stuttgart, Schräglage

30.11. Nürnberg, Club Stereo

20.12. Dortmund, FZW Club