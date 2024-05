Olmo: You Are Here

Nach dem viralen Erfolg seiner letzten Single Telepathy mit 100k Views auf Tiktok legt Olmo mit seiner verspielten und gleichzeitig berührenden neuen Indie Pop Single nach. Der in Berlin lebende Francesco Lo Giudice (Olmo) wurde in Bologna geboren und wuchs in London, Rom und East Sussex auf. Sein Musikstil reicht von elektronischer Produktion bis zu akustischem Songwriting. Er hat mit Alice Phoebe Lou, Jesper Munk, L.A. Salami und seinem Jugendfreund Frank Dillane (alias Mathilda) zusammengearbeitet. Letztes Jahr hat Fran sein bisher größtes Solowerk aufgenommen, eine LP mit dem treffenden Namen "The Trunk".

Das Werk konsolidiert sein Handwerk als akribischer Produzent und sorgfältiger Songwriter, der sich mit den drängenden sozialen Fragen unserer Zeit auseinandersetzt und die psychische Gesundheit, das männliche Ego sowie das ewige Mysterium der Liebe (oder deren Fehlen) erforscht.

Olmo über You Are: Manchmal überwiegt das Gewicht der Abwesenheit von jemandem meine Anwesenheit. Ich verliere mich in den Tangenten der Phantasie - ich suche, wandere, frage mich. Ich vermisse sie so sehr, dass sie genauso gut hier sein könnten.

Für Freunde von: Grizzly Bear, Animal Collective, Dirty Projectors