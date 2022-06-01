Daada: Ballet

Obwohl die multikulturelle Daada jetzt in Berlin Zuhause ist, verbrachte sie kurz vor der Pandemie Zeit in ihrer zweiten Heimat, Kolumbien wo sie im Studio mit einem Latin Grammy gekrönten Team sich mit den verschiedenen Facetten der Liebe und ihren Erfahrungen damit auseinandersetze. Es entstand ihre erste EP: vier Songs, neu und alt, die in einer Melange aus Englisch und Spanisch eine „Coming-of-Age“ Geschichte erzählen. Ihre entfaltete sich zwar über fünf Länder, in denen sie die letzten Jahre lebte und studierte, hinweg, doch trotz der außergewöhnlich zerstreuten Kulisse, bleibt die Geschichte sehr relatable. Die EP ist eine Reise auf der wir Daada durch die erste große Liebe aber auch durch erste Erfahrungen von Sinnlichkeit und anschließend von Desillusionierung begleiten dürfen.

Es beginnt mit dem Song “Ballet”, der sich mit dieser unvergesslichen aller ersten großen Liebe befasst, die sogar den banalsten, alltäglichen Gegenständen unserer Realität eine neue, magische Bedeutung verleihen kann. “Der Song entstand als ich nach einem persönlich dunklen Jahr, in Paris einen Austausch machte und gefühlt elf Monate auf einer Wolke schwebte und lernte wieder die kleinen Dinge, die aber die Größten Freuden bringen, zu würdigen”. Zwei Jahre nach dem sie den Song in ihrer geliebten winzigen Dachgeschosswohnung in Paris schrieb, kehrte Daada für ein paar Tage auf diese “Wolke” zurück, um diese Erinnerungen auch visuell durch die Verfilmung eines Musikvideos festzuhalten.