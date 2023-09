MASHA THE RICH MAN : Uptight Dance

Uptight Dance - erneut produziert von NOVAA - ist Masha The Rich Man’s erster Upbeat Song und beschreibt das Gefühl, etwas aus voller Leidenschaft zu tun, bis jemand um die Ecke kommt und einem versucht weiszumachen, dass man es falsch macht. Falsch dafür gekleidet ist, die falsche Technik hat, dabei uncool aussieht etc.

Und plötzlich schämt man sich. Schämt sich, das zu machen, was einem eigentlich so viel Freude bereitet. Also geht das Lied an alle, die mal dafür belächelt wurden, etwas mit ganzem Herzen zu tun.

Dabei gibt es nichts Schöneres als etwas zu finden, bei dem man sich fallen lassen kann, sei es Tanzen, Malen, Nähen, Singen, Tischtennis spielen. Völlig egal wie man dabei aussieht oder ob man es perfekt macht. Siehe Liedzitat:

I feel stupid - I feel NICE. That’s the kind of mood I like.

Die Protagonistin des Musikvideos ist diesmal übrigens nicht Mascha selbst, sondern ihr rumänischer Straßenhund Banana in der Rolle einer königlichen Hoheit, die ihr Gefolge (Mascha und ihre Freunde) für sich tanzen lässt, um so herauszufinden, wer ihr*e neue*r Prinz*essin wird. Gedreht in Eigenregie im heimischen Wohnzimmer vor Green Screen.

Ein mutiger Kontrast zu den bisher stark filmisch anmutenden Musikvideos gepaart mit einer ordentlichen Ladung Humor - das nennt man Bandbreite.