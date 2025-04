Gerade war er noch mit Shelter Boy, Donkey Kid und Temmis auf Tour – nun präsentiert der Indie-Rock-Künstler deafdawg, eigentlich als Sänger und Gitarrist der Band Drens bekannt, seine dritte Solo-Single. „herz vs dunkelheit“ erzählt von der Angst, nie genug zu sein – und dem Versuch, geliebt zu werden, selbst wenn einem Hass entgegenschlägt. In einer Familie, in der Nähe wehtut und Dunkelheit immer mitschwingt. Zwischen aufreibender Schuldfrage und dem Wunsch, zu heilen. Der helle, treibende Indie-Rock-Sound, der der Song absolut tauglich für den Indie-Dancefloor macht, steht im Kontrast zur inneren Zerrissenheit.

„herz vs dunkelheit“ ist Teil der „für immer EP“, die am 23.05. erscheint – ein weiterer Blick ins Innenleben von deafdawg.