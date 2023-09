7ONA LEE: Matador

7ona Lee bringt frischen Wind in die zeitgenössische Berliner Indie-Musik. Seine Baritonstimme gepaart mit einem erstaunlichen Talent, Gitarre zu spielen und Songs zu arrangieren, wurde schnell erkannt. Innerhalb eines Jahres nach seiner Ankunft in Berlin wurde er zu einem gefragten Session- und Live-Gitarristen. Er stand auf den Bühnen von XJazz, Popkultur und Fridays for Future. Außerdem schrieb und produziert der gebürtige Amerikaner kontinuierlich, für sich selbst und andere Künstler*innen wir benzii und TimmyT. Außerdem reißt er gerade als Live Gitarrist von DILLA durchs Land. In seinen Texten diskutiert er wichtige Themen wie Empathie, Lust, Begehren, Glück und Schmerz. Dabei schimmert immer ein ikonischer Zug seiner Person durch: Jede Ecke ist mit Ironie, Selbsterkenntnis und kritischer Reflexion aufgeladen. Seine Songs passen auch gut zur Berliner Musikszene und sind stark von elektronischen Drums Synthesizern, Samples und perkussiven Grooves geprägt.

"Matador" entstand in der kreativen Enge von 7ona Lees Schlafzimmer. Der Song bietet ein kompliziertes Geflecht aus leidenschaftlichen elektronischen und akustischen Gitarrenmelodien, pulsierenden Techno-Rhythmen und harmonischen Stimmen.

Durch die Gegenüberstellung von rauem, gefühlvollem Gesang und Gitarrenakkorden mit knallharten elektronischen Beats Song eine künstlerische Reflexion über die Dichotomie zwischen Verlangen und Realität. Die Harmonie des männlichen und weiblichen Gesangs verleiht der Erzählung Tiefe und die Perspektiven von Sehnsucht und Erfüllung hervorhebt.