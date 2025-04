The Hidden Cameras: How do you love?

The Hidden Cameras melden sich mit ihrer lang erwarteten, hymnischen neuen Single „How do you love?“ zurück. Über einer pumpenden Bassline, gefühlvollen Klavierakkorden und melancholischen Streicherarrangements (gespielt und arrangiert von langjährigen musikalischen Partner Owen Pallett) trifft Joel Gibb genau den Punkt zwischen Euphorie und Schmerz, an dem die Seele der Disco sitzt.

Kollaborationen sind seit der Gründung von The Hidden Cameras im Jahr 2001 Teil ihrer DNA. Waren es früher vor allem Instrumentalisten und Sänger, so zählt Gibb heute Remixer zu seinen musikalischen Mitstreitern. Die Pet Shop Boys verwandeln „How do you love?“ in einen emotionalen Disco-Banger - inklusive bombastischer Streicherflächen und fröhlicher House-Pianos. Boys' Shorts verpassen „How do you love?“ eine epische Elektropop-Behandlung. Das spanische Duo Hidrogenesse verwandelt den Song in einen melodischen House-Track, der an Hercules und Love Affair erinnert.

Mit einem neuen Album im Gepäck sind The Hidden Cameras zurück und diesmal im Zentrum des Dancefloors.