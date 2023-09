JUNGER: Wer, wenn nicht wir

Nach ihrer ersten Single „Kein Land in Sicht“ setzen JUNGER, Österreichs vielversprechender Rock-Export, an Intensität noch einen drauf und fragen zurecht in die Runde: „Wer, wenn nicht wir?“!

Der wohl härteste Song ihres im Jänner 2022 erscheinenden Albums elektrisiert, beschleunigt den Puls und lässt die Glieder zucken. Der Bass rollt, die Gitarren sägen, das Schlagzeug groovt und die Köpfe nicken, dass es eine Freude ist.

In einer schwierigen Phase der Bandhistorie entstanden, haben sich JUNGER mit dieser kraftvollen Motivationshymne damals an den eigenen Haaren aus ihrer Krise gezogen und neu ausgerichtet. Und wenn man eine Botschaft zwischen den fein getexteten Zeilen finden möchte, dann diese: Egal wie schwierig deine Umstände auch sein mögen, glaub an dich und an deine Ziele und nimm dein Leben in deine eigenen Hände, denn niemand anderer wird es für dich tun.

Der dazugehörige Videoclip, für dessen Produktion ein ganzes Dorf für einen Tag lang lahmgelegt wurde, greift dies mit einem Augenzwinkern auf. Als Mannschaft über sich hinaus wachsen, gemeinsam für eine Sache kämpfen und zusammen Großes erreichen.

„Kein Weg ist uns zu weit“ flüstert Hans-Peter Junger beinahe drohend ins Mikrofon und genau das kauft man dieser Band auch ab.

Naheliegend, dass der Song schon jetzt bei jedem Heimspiel des erstklassigen Fußballvereins ihrer Heimatstadt durchs Stadion schallt, um Mannschaft und Fans zu pushen.