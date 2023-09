The waiting is the hardest part

Wenn zwei Musiker ineinander ihren Seelenverwandten gefunden haben und auf Jahre voller

Erfahrungen zurückblicken können, wenn sie niemandem etwas beweisen wollen oder müssen und mit

dieser Freiheit an Musik in ihren Köpfen herangehen, dann können Songs mit Charakter entstehen, die

jenseits von Trends nur für sich selbst sprechen.

Dann entsteht zeitloser Rock zwischen Blues-Wurzeln und U2, zwischen Violent Femmes und Coldplay.

Und dann beginnt man, The Depth And The Whisper zu lieben.

„Das ist es! Perfekt!“

Albert Bickley und Dave Tanner glauben nicht, dass die Welt ihnen etwas schuldet, aber sie wissen,

dass sie ihr etwas zu geben haben. Die beiden Songwriter und Musiker – Albert an der Gitarre und

Dave am Bass – lernten sich 2010 in der Musikszene von Kansas City kennen, in der beide schon lange

aktiv waren.„Als meine letzte Band sich auflöste und ich wieder neue Songs schrieb, dachte ich sofort

an Dave“, erinnert sich Albert „Ich wollte seinen Bass. Ich habe ihm einfach gesagt, komm vorbei,

wenn du Zeit hast. Er spielte auf den Demos, wir hörten es uns an und sagten nur: ,Das ist es!

Perfekt!‘“

„Ein guter Song hat einfach Bestand.“

Die Songs ihres fesselnden Debütalbums entstanden über Jahre seit ihrem Treffen, und sie finden es

gar nicht so falsch, die Zusammenstellung als ein Best Of von alldem zu bezeichnen, das sie bisher

zusammen gemacht haben. Denn egal wie alt, „ein guter Song hat einfach Bestand“, wie Dave

feststellt. Es ist ein Teamwork, geboren aus der gleichen Hingabe und Liebe zum Rock in all seinen Facetten.

„Es ist für Musiker immer das Ziel, ein Album aufzunehmen. Es macht einfach Spaß, zu sehen, wie etwas entsteht“, erklärt Albert und lacht. „Wenn es nicht mehr nur etwas in deinem Kopf ist, oder etwas, das nur du in deinem Wohnzimmer

spielst.“

Diese Zeiten sind definitiv vorbei, denn jetzt, wo sie endlich mit ihrer Musik in die Welt gehen, wird es

kein Zurück mehr geben. „Wir glauben an unsere Musik und jetzt klingt sie umwerfend, besser fast,

als wir es je zu hoffen gewagt haben!“ Auch dank ihrer Band und dem Produzenten Aaron Crawford

(Now Now Sleepy Head, Beautiful Bodies, Flee the Scene), der, wie sie selbst sagen, das Beste aus

ihnen herausgeholt hat und die Songs zu dem machte, was sie sein sollten. Dave: „Wir können Aaron

nicht genug danken, für das, was er eingebracht hat. Unsere Vision zu einem Stück Musik zu machen.

Wir bringen alles zu ihm und er macht noch so viel mehr daraus! Und er sorgt gleichzeitig dafür, dass

wir bleiben wer wir sind.“

„Alles ehrlich und echt.“

So entstand ein Sound, in dem wahrhaftig die gleiche Leidenschaft und gemeinsame Begeisterung für

das Songwriting zu hören ist, wie bei den großen Paarungen der Rockgeschichte. The Depth And The

Whisper haben dabei keine Mühen gescheut, ihre musikalischen Ideen umzusetzen, ob mit

ausgefeilten Arrangements oder mitreißenden Soli, was zu diesen zehn intensiven Songs führte. Sie

sind dabei nie Nachahmer. Viele arbeiten im Geiste des klassischen Rock, aber bei The Depth And The

Whisper hört man in jedem Moment und bei jeder Note, dass diese Lieder nicht aus einem

Retrogedanken heraus geschrieben wurden. Aus Rock, Blues und Pop entstanden so große Songs, mit schwelgender Stimme, treibenden Riffs und keiner Angst vor epischen Momenten. Wenn es hier rockt, reißt es den Hörer sofort mit, wenn man eine Ballade hört, verliert man sich in ihrer Schönheit. Alles ist direkt, aber nie einfach.

Hinter allen Songs steckt dabei eine klare Grundhaltung, die Albert auf den Punkt bringt: „Alles ist

ehrlich und echt.“ Und trotz all der Assoziationen mit großen Namen, die ihr Album weckt, „unsere

Musik sind wir – sie klingt nicht nach Band X oder Y, sondern nach uns.“

In diesem Sinne ist ihr Debüt ein großes Geschenk an alle geworden, die noch echte Musik hören –

und spüren wollen.