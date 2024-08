PA69: Happy Hour (feat Drunken Masters)

https://pa69.lnk.to/HappyHour

„Es ist immer Happy Hour“: Auf ihrer neuesten Single behandelt die Berliner Rap-Formation PA69 nicht enden wollende Stunden der Glückseligkeit.. Während die drei maskierten Rapper dazu mahnen, die für uns alle endliche Lebenszeit auf Erden voller Freude zu nutzen - etwa durch ein, zwei Spassgetränke (Stichwort „Memento mori“), liefern die Drunken Masters einen dazu passenden treibend-schnellen Beat mit Happy-Hardcore-Anleihen. Mit “Happy Hour” kündigen PA69 und Drunken Masters ihre gemeinsame EP “AUA AUA” für den 20.09.2024 an

Die Drunken Masters sind eine Institution in Sachen Abriss. Songs wie „Bier“ mit Maxim K.I.Z, „Hartz 4“ & „Gorilla“ mit Tarek K.I.Z, „Blood Rave“ mit 2lade, „Rave“ mit Eskei83, „Drucker“ mit Deichkind und viele weitere wurden millionenfach gestreamt und dürfen in keinem Club und auf keiner Party fehlen. Dazu produzierte das Duo unter anderem Songs für K.I.Z, KUMMER, Nura, Casper und Kraftklub. Gerade erschien „Bauchnabelpiercing“ mit $ono$ Cliq, und ihr Song „Zeit, dass sich was dreht“ mit $oho Bani landete auf Platz eins der Single-Charts. Währenddessen thronte das neue, von Drunken Masters produzierte KIZ-Album „Görlitzer Park“ an der Spitze der Albumcharts. Läuft bei Drunken Masters.

PA69 – man spricht das „PA“ englisch und das „69“ deutsch – sind eine Rap-Formation aus Berlin. Über die Identität der drei rosa maskierten Rapper DJ DOPE, Rabatto und Turbogianni ist wenig bis überhaupt nichts bekannt. Als gesichert gilt das Aufwachsen im Speckgürtel Berlins und in der nordostdeutschen Provinz. Ihr erstes Tape, das „Tape Nr. Zwei“, veröffentlichten PA69 bereits im Jahr 2020. Kurz darauf wird „Kingmische“ zum ersten veritablen Underground-Hit. Auf die ersten Konzerte bei Goa-Open-Airs und in Berliner Kneipenkellern folgt nach dem Release von „Biertornado“ 2023 eine eigene Tour in ausverkauften Clubs. Mittlerweile ziehen PA69 aber auch weit über die Berliner Stadtgrenzen hinweg ein äußerst diverses Publikum an und spielen beispielsweise ausverkaufte Shows in Rostock, Dortmund, Hamburg oder Leipzig sowie auf Festivals– wie der Mainstage des Splash!, dem Dockville oder auf der Fusion. Sprich: So langsam kommt niemand mehr an dem Phänomen PA69 vorbei.

PA69 live 2024 (Auswahl):

27.06. Fusion, Lärz

05.07. Splash!, Gräfenhainichen

12.07. Happiness Festival, Straubenhardt

25.07. Feel Festival, Bergheider See

17.08. MS Dockville, Hamburg

07.09. Wasted in Jarmen, Jarmen

25.10. MAGDEBURG - Factory

26.10. HALLE - Station Endlos

27.10. ERFURT - Kalif Storch

30.10. NÜRNBERG - Z-Bau

31.10. WIEN - Das Werk

01.11. GRAZ- PPC

3.11. INNSBRUCK - PMK

04.11. STUTTGART - Schräglage

05.11. BERN - ISC

06.11. WIESBADEN - Schlachthof

08.11. DORTMUND - Junkyard

09.11. OSNABRÜCK - Kleine Freiheit

29.11. HANNOVER - Chez Heinz

30.11. BREMEN - Kulturzentrum Lagerhaus

10.12. DRESDEN - Chemiefabrik

11.12. CHEMNITZ - Atomino

12.12. ROSTOCK - MAU Club

14.12. BERLIN - Astra

DRUNKEN MASTERS live 2024:

18. - 21. 07. Deichbrand Festival, Cuxhaven

07. - 11.08. Open Flair, Eschwege

16. - 17.08. San Hejmo, Weeze

23. - 25.08. Funhouse Festival, Kiel

06. - 07.09. Jetzt & Immer Festival, Ratingen