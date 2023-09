Krälfe: Gravity Sucks

KRÄLFE - die Noiserock-Revolution aus Berlin

KRÄLFE gründete sich 2012 in Hamburg als instrumentales Bass- und-Drum-Duo.

Seit 2013 ist die Band in Berlin ansässig. Ab 2016 erweiterte KRÄLFE ihre Songs um Gesang und Gitarre. Die Band besteht aus Cläre Caspar an Schlagzeug und Gesang und Ralf Küster an Bass und Gitarre.

2014 wurde das erste KRÄLFE-Album analog aufgenommen und gemischt im Funkhaus Berlin bei Kozmic Sound von Mischkah Wilke. Dabei verfolgten KRÄLFE im Studio ihre musikalische Linie, den analogen kraftvollen Sound der Instrumente zum wichtigen Teil ihrer Musik zu machen. Die Stücke sind konfrontal instrumental und werden von der Band als Minimal-Noise-Rock bezeichnet. 2016 folgt ihr zweites Album „Konserve“ das erstmals auch eine Anzahl von Post Punk, Post Rock, Noise Rock Stücken enthält, die Gesang und Gitarre beinhalten.

2021erscheint ihr drittes Album GRAVITY SUCKS das erstmalig im Studio Nord analog aufgenommen und von Gregor Hennig (Bela B., Rhonda, Die Sterne, Me And My Drummer und Grausame Töchter) gemischt wurde

Die komplexen Arrangements der Stücke und ihre dramaturgische Abfolge machen dieses Album zu einem tiefgründigen Hör-Erlebnis und kombinieren fast mystisch verzerrte Gitarren, kraftvolle Beats und vielfach mehrstimmige, teils zu Chören arrangierten Gesangslinien. Die Texte reflektieren die großen Herausforderungen der Gegenwart und Themen wie den Verlust der Heimlichkeit, die rasante Entwicklung der KI, die Auflösung der Subkultur und die Sehnsucht nach Schwerelosigkeit.

DerGesang von Cläre Caspar erinnert an Siouxsie and the Banshees, X-Ray-Spex (Poly Styrene) und die B52s (Kate Pierson), der Bass und die Gitarren von Ralf Küster an Sonic Youth, Wipers, Nirvana, Shellac, Smashing Pumkins, Hüsker Dü, Boxhamsters, Rhys Chatum usw.

Das Album beinhaltet Post Rock-/Post Punk-Hymnen (DIGITAL DISMAY, GALACTIC LOWFARE, INCONSOLABLE ), Gitarren-Indie Hits (ORION SQUATTERS, PORTAL, THE END OF OUR TIME) und Tracks, welche die Brücke zu den Wurzeln des KRÄLFE-Universums schlagen (LOST YEARS, EVAPORATED EXISTENCE, 7 TIMES OVER).