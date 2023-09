Mit "Pink und Blau" veröffentlicht Mister Me heute die zweite Single aus seinem neuen Album.

Ging es bei seinem Vorab-Song „Null“ noch um all die gesellschaftlichen Lasten, die wir in unseren Leben mit uns herumtragen, so beschäftigt sich „Pink und Blau“ mit genormten und vorgefertigten Geschlechterrollen, wobei Mister Me hier nicht den Zeigefinger hebt, sondern sich mit der Frage nach der eigenen geschlechtlichen Identität auseinandersetzt, wer man ist, wer man sein möchte und wie frei man sich eigentlich wirklich fühlt im Jahre 2019.

Gesellschaftsrelevante Themen werden in der aktuellen Popmusik hierzulande ja meist etwas, nun sagen wir stiefmütterlich behandelt. Alles dreht sich nur um Herzschmerz-Blabla, Wohlfühlromantik oder Du-bist-gut-wie-du-bist-Lyrik.

Nicht so bei Mister Me. Er hat es sich auf seinem zweiten Album auch zur Aufgabe gemacht, das Leben abseits des eigenen Gefühlskosmos´ zu betrachten.

Diese Betrachtung kommt jedoch nicht als schwermütiges Lehrstück daher, sondern ist ein energetisch fröhlicher Popsong, der uns alle anregen soll, über das eigene Geschlechterbild nachzudenken und gesetzte Normen und Traditionen in Frage zu stellen.