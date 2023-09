Basement Saints : Night Owl

Nach einem Jahrzehnt in verschwitzten Nachtclubs und gerissenen Gitarrensaiten haben Basement Saints einige Meilensteine erreicht. Die zeitlosen Retro-Rocker halten nichts zurück und schlagen mit ihrer neuen Single «Night Owl» neue Klänge an. Tiefgreifend beschreibt der Song ein Leben nach Mitternacht.

Geprägt vom Nachtleben, den blendenden Konzertlichtern und den tobenden Menschenmassen, scheinen die N ächte ewig zu werden. Basement Saints sind nach einer EP und drei Alben alles andere als müde. Die stetig treibende

Kraft stärkt ihre Leidenschaft für knackige Gitarrenriffs und stampfende Grooves. Der warme, brummende Sound der Hammond-Orgel und die unverwechselbare Gesangsstimme wecken Erinnerungen an die 70er-Jahre. Moderne Elemente und eine Vielfalt an Einflüssen aus aller Welt beamen die Band ins Hier und Jetzt. So klingt die heilige Dreifaltigkeit des heutigen

Rock’n’Roll.