Acht Monate, acht Songs: Hier kommt «Stimulation»

Basement Saints haben in den vergangenen acht Monaten genau acht Songs und acht Musikvideos veröffentlicht und auf ihr neues Album «Stimulation» gepackt. Acht Songs, die nach Auspuff, Schweiss und Whiskey riechen. Nach gut zwei Jahren Pause und einer Neuformierung der Band hat ihre Blütezeit gerade erst begonnen. Das neue Album «Stimulation» ist den Roots des Rock’n’Rolls zwar treu geblieben, jedoch kam mit zwei neuen Bandmitgliedern frischen Wind in die Musik. Neben dem südafrikanischen Sänger und Gitarristen Anton Delen, sind der aus England stammende Gitarrenvirtuose Levent Basharan und der Schweizer Schlagzeuger Simon «Molly» Moll neu dabei.

So verschieden und wild wie die Geschichten der Band, ist auch das neue Album «Stimulation» in seiner Vielfalt. Das Gefühlschaos des letzten Jahres schreit aus den Herzen der Band. Mit dem Song «Love To Ride» zu Beginn des Albums scheint alles noch in Ordnung zu sein. Das Grollen duzender Motorräder, und der Duft nach Burger und Bier sprechen Bilder. Danach kommt mit «Fine By Me» und dem Titelsong «Stimulation» der Höhepunkt der angestauten Wut und die zurückgehaltene Leidenschaft für Konzerte aber auch die Resignation zum Ausdruck. Wieder am Boden angekommen haben die besinnlichen Momente mit «Beholden» und «Ghost» auf dem Album Platz gefunden. Die zurückgewonnene positive Energie und Optimismus entfaltet sich in «Radius Of Heat» und endet mit «Sometimes» in einem epischen Überflug.