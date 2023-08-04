PA69: Arbeitslos

Conscious-Rap für Bewusstlose: DJ Dope, Rabatto und TURBOGIANNI sind PA69 (sprich: PI-EY-NEUNUNDSECHZIG). Nach einer gefeierten und mehrfach hochverlegten TORNADOTAGE-Tour im März legt die Hip-Hop-Formation jetzt mit ihrer neuen Single „Arbeitslos“ nach.

Raus aus dem Nine-to-Five-Wahnsinn, rauf auf die Afterwork-Party! PA69 zeigen auf ihrer neuen Single, dass man keinen Job braucht, um dort dumm zu gehen und stellen sich arbeitlos Gratis-Drinks rein. Passend dazu gibt’s am 03.08. in Berlin die ganz eigene Afterwork-Party der Kingmische-Fachkräfte: Ein bunter Abend mit Gäst*innen, lockerem Smalltalk und tollen Networkingmöglichkeiten für alle, die nicht mehr berufstätig sind. Und all jene, die es schnellstmöglich werden wollen.

Auf der Bühne und Pressefotos tragen PA69 stets rosafarbene Sturmmasken und nassgeschwitzte Flecktarnanzüge. In ihren Tracks verbinden sie zerrig-sperrige Beats, die ein bisschen klingen wie Bassboxxx oder die frühe Sekte mit Texten, die in ihrem zynisch-ironischen um-sich-schlagen an Hahnenkampf-K.I.Z erinnern. Das Resultat ist Musik für Menschen, die seit 10 Jahren einen Ohrwurm vom Bratmaxe-Song haben, auf 2000er Hip-Hop hängengeblieben sind, Monster-Energy trinken, Fingerboard fahren, in XXL-Schnitzelrestaurants essen, Angeln gehen, EDM auf dem Tankstellenhof mit offenem Kofferraum hören und Schuhe tragen, die beim Auftreten leuchten. Songs für dich und mich also.

Im Herbst gehen die Tornadotage in die zweite Runde. Es wird nicht heiter bis wolkig sondern windig, strudelig und zerstörerisch: versprochen!

PA69 live:

Tornadotage Runde Zwei

22.11. Erfurt, Kalif Storch

23.11. Dresden Groove Station

24.11. Halle/S Klub Drushba

27.11. Frankfurt a.M., Nachtleben

28.11. Zürich, Dynamo Club

29.11. Stuttgart, Schräglage

30.11. Nürnberg, Club Stereo

20.12. Dortmund, FZW Club