LACODA: Damsels in Distress

Die Songs des Albums thematisieren unterschiedliche Themen und Rollen aus der Filmwelt. Mit Damsels in Distress tauchen wir in einen Krimi ein. Ich sehe zwei Frauen mit einem Pickup durch die Wüste fahren. Sie sind auf der Flucht. Offensichtlich waren sie vorher zu dritt. Es geht jetzt nur noch darum, die Spuren zu verwischen. Die Polizei glaubt nicht, dass sie die Hauptverdächtigen sein könnten und stempelt die Frauen als die verfolgten Unschuldigen (Damsels in Distress) ab.