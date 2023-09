Pitchtuner: Ready To Go

Pitchtuner sind die Japanerin Miki Yoshimura und Johannes Marx aus Deutschland. Die beiden Wahlberliner haben ihr viertes Album „Ready to go“ in den Startlöchern. Am 17.10. erscheint die neue Platte auf Motor Music. Produziert zusammen mit Norman Nitzsche (Contriva, Mina, Whitest Boy Alive, Erlend Oye) halten die beiden Ekletik-Genies nicht nur musikalische Neuheiten bereit. Mit dem Albumrelease wird auch gleichzeitig ihr neues Musikinstrument namens TunePitcher der Öffentlichkeit präsentiert. Außerdem bekommt die Band Zuwachs: Der pinke Roboter PiTuRo wird von nun an die beiden auf Tour begleiten und sie tänzerisch unterstützen.

Die Geschichte von Pitchtuner beginnt vor über 15 Jahren mit einem Mix-Tape. Auf der Weltreise von Miki aus Osaka besuchte sie ein Konzert von Johannes ehemaliger Band 'Planet 9' und war so begeistert, dass sie ihn nach einer Kassette fragte. Da 'Planet 9' bis dato nur auf Vinyl veröffentlicht hatte, mussten sich die beiden für die Übergabe des Mix-Tapes verabreden. Es machte Zooom, aus den beiden wurde ein Paar und sie gründeten die gemeinsame Band Pitchtuner. Um Mikis Leidenschaft fürs Reisen und Johannes Liebe zur Musik zu vereinbaren, tourten sie quer durch die Welt, um die Clubs von Berlin, New York, Tokyo und Shanghai zu rocken. Über 500 Konzerte auf der ganzen Welt und drei bisher

veröffentlichte Alben sind nur ein paar Höhepunkte der 12-jährigen Bandgeschichte.

Pitchtuners Stil ist eine eigenwillige Kombination aus Indie-Pop und DIY-Dance Elektronik. Hinzu kommt die exotische Exzentrizität Japans, die sich mit deutschem Sturm und Drang verbindet und in eine zum Tanzen zwingende Bühnenekstase kulminiert.

Seit der Namensfindung ist Pitchtuner auf der Suche nach der perfekten Interaktion zwischen Mensch und Maschine: Wie lässt sich die Spontaneität einer Live-Band mit der doch eher kopflastigen Arbeitsweise der Programmierung von Beats und elektronischen Sounds verbinden und live umsetzen? Die Suche nach Antworten führte sie zur Entwicklung eigener Instrumente und Steuerungsmöglichkeiten von Musik-Software. Eins dieser von Johannes entwickelten Instrumente, der TunePitcher, wird beim Album Release als Bausatz in limitierter Auflage erhältlich sein. Mit diesem ist es möglich, Akkorde ohne viel musiktheoretisches Grundwissen in alle Tonlagen zu transponieren: Mehr Spaß, weniger Schweiß beim Spiel mit Melodien. Der Bausatz vom TunePitcher ist Open Source und kann von jedem weiter entwickelt werden.

Nach einer Release-Pause von 5 Jahren mit zahlreichen Gigs im asiatischen Raum steht nun ihr neustes Album „Ready to go“ bereit, in dem Song für Song die Band-Geschichte erzählt wird: Träume verwirklichen, auf Reisen gehen, abstürzen, durchboxen, innehalten, Mut und Kraft mit Freunden finden um am Ende den Sprung in etwas neues wagen. Vor allem beim „Anniversary Song“ verdeutlichen die beiden mit beigesteuerten Samples von verschiedenen Künstlern, wie viel Kraft im kreativen Kollektiv stecken kann und wie dankbar sie sind für deren Unterstützung (z.B. Goose, Das Pop, Schneider TM, Contriva, Jim Avignon, Go Chic etc.).

Das futuristischste Resultat der kreativen Zusammenarbeit mit verschiedenen Disziplinen ist der tanzende kleine pinke Roboter PiTuRo der sie auf der kommenden Album-Tour begleiten wird. So ist das vierte Album „Ready to go“ nicht nur als Aufforderung zu verstehen, neue musikalische Territorien zu entdecken, sondern animiert zum kreativen Aufbruch in ein paralleles Technik Universum, das sich in Pitchtuner vereint und gegenseitig befruchtet.