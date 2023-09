pitchtuner gründete sich vor 20 Jahren und besteht aus der Japanerin Miki Yoshimura und dem Frickel-Bastler Johannes Marx. Die Band hat von Beginn an mit dem Thema Zukunft gespielt und sich vorgestellt, wie diese aussehen könnte. So kam es auch zu dem Namen ‘pitchtuner’, der Bezeichnung für die (in Zukunft) perfekt an den Menschen angepassten Maschine. pitchtuner hat sich zum Ziel gesetzt, neue Wege des Musikmachens zu erforschen und hat dafür zahlreiche eigene Instrumente wie das Midi Rod (I-III), PiTuRo, die Square Pusher Guitar, die ‘Off The Grid Sequencer’ oder einen Drum Bot entwickelt. Open Source und DIY sind hier wichtige Themen und keine Idee ist zu absurd, um sie nicht mal auszuprobieren. Kein Wunder, dass sich in den Videos immer wieder Sci-Fi Szenen finden. pitchtuner ist der Meinung, dass wir uns gar nicht genug mögliche Zukünfte aussinnen können, um etwaige Konsequenzen der rasanten technischen Entwicklungen erforschen und ein Gespür dafür entwickeln zu können. Leider hat die Band bei all diesen Vorhaben vergessen, Social Media, Marketing oder Promotion ernst zu nehmen und war dafür eher in anderen Dimensionen unterwegs, was ihr viele Credits u.a. von John Peel, Moses Schneider oder Mark Reeder eingebracht hat, dafür aber weniger Punkte im ‘Social Media Ranking’. Schön doof, nicht? Doch wie der einstige Label Kollege Martin Gretschmann einst (1999) meinte: ‘Einfach immer weiter machen!’. So soll es sein