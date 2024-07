NEØV: A Little Taste

Die international gefeiert finnische Indie-Pop-Band NEØV veröffentlicht am Mittwoch, 10. Juli, eine neue Single. "A Little Taste" ist die dritte und letzte Auskopplung aus ihrem kommenden Album Soft Atlas, das am 23. August erscheinen wird. Das Album wurde im legendären Sundlaugin Studio in Island in Zusammenarbeit mit Birgir Jón Birgisson (Sigur Rós, Björk, Jon Hopkins, Sólstafir) aufgenommen und von Niklas Berglöf (Peter Bjorn and John, Ghost, Linn Koch-Emmery) in Stockholm gemischt. Das Musikvideo zur neuen Single wurde von dem finnischen, preisgekrönten Filmemacher Perttu Inkilä gedreht.

In "A Little Taste" geht es darum, etwas zu tun, was man nicht tun sollte. Dieser erhebende und doch melancholische Song fühlte sich wie eine Single an, seit ich das erste Demo schrieb, während ich auf einer Couch lag. Im Endergebnis hört man etwas von Island, Stockholm und Kuopio, und natürlich die Liebe zum Gitarrenpop mehrerer Jahrzehnte.

NEØV, gegründet von den Brüdern und Multiinstrumentalisten Anssi und Samuli Neuvonen, haben für ihre bisherigen Veröffentlichungen viel Lob erhalten. "Softer", die erste Single aus dem kommenden Album, wurde bereits hunderte Male in deutschen Radios gespielt. Derzeit veröffentlichen NEØV eine Reihe von Live at Kupla Performance-Videos.

Nach ihrer Deutschland-Mini-Tour im Juni bereiten sich NEØV auf eine ausgedehnte Album-Release-Tour in Deutschland im Herbst vor. Sie haben soeben ihre ersten 2025 Shows in der Schweiz angekündigt, und weitere Tourdaten werden folgen. Im Laufe ihrer Karriere wurden NEØV in Medien wie Rolling Stone, Q, Visions und NBHAP gefeatured und traten auf Festivals in ganz Europa auf.

NEØV tour dates:

5.9.2024 Louhisali, Espoo, Finland

30.9.2024 Schokoladen, Berlin, Germany

1.10.2024 Glocksee, Hanover, Germany

2.10.2024 Molotow, Hamburg, Germany

4.10.2024 MS Loretta, Bremen, Germany

5.10.2024 Kulturrampe, Krefeld, Germany

8.10.2024 Jubez, Karlsruhe, Germany

9.10.2024 Club VEB / Kufa Löseke, Hildesheim, Germany

10.10.2024 Nörgelbuff, Göttingen, Germany

11.10.2024 Nürnberg Pop Festival, Nuremberg, Germany

12.10.2024 Gold, Ulm, Germany

12.2.2025 Schuur, Luzern, Switzerland

13.2.2025 Parenthese, Nyon, Switzerland

15.2.2025 Nordklang Festival, St. Gallen, Switzerland