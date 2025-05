Am 23.05. veröffentlicht der Musiker, Flaneur und Werbeikone Friedrich Liechtenstein seine neue Single „Eisbär“ – seine ganz eigene Interpretation des Klassikers der Schweizer Band Grauzone. Der Song ist gleichzeitig der Titelsong der ZDF-Komödie „Keine Scheidung ohne Leiche“, die am 29.05. ausgestrahlt wird (ab dem 22.05. in der Mediathek). In dem Film übernimmt Liechtenstein eine ganz besondere Rolle: die der Leiche. „Leiche kann nicht jeder“, sagt er augenzwinkernd über seinen Einsatz. Auch Teppichrollen sieht er seit den Dreharbeiten mit anderen Augen. Ein weiteres Highlight in Friedrich Liechtensteins schräg-genialem Lebenswerk.