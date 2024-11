Deadly Past: Not Higher Than I

Die neue Single „Not Higher Than I“ des Berliner Rocktrios Deadly Past gibt einen kraftvollen Vorgeschmack auf das kommende Album „The Cauldron of Dreams“. Mit einem tanzbaren, aber dennoch emotionalen Groove, der in den kommenden Winter hineinführt, ist sie der perfekte Einstieg in das, was noch kommt.

Die Band, bekannt für ihren rauen Sound und ihre mitreißende Bühnenpräsenz, besinnt sich auf traditionelle Einflüsse aus des Garage-Rock und Blues und schafft zugleich einen Sound, der erfrischend und unberechenbar ist.