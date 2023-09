Fargo: Copacabana

Positive Vibes, mutige Texte, Gute Laune: Dafür steht FARGO und seine Songs, die nun bereit fast 15 Millionen Mal in Autoradios, Klassen- und Jugendzimmern und an den Stränden der Nation gespielt und mitgesungen wurden – und ein ganz besonderer Strand ist nun auch Namensgeber seiner aktuellen Single: „Copacabana“.

Wer kennt es nicht: Der Job frisst die letzten freien Minuten der Freizeit, Alltag und To Dos lassen einen völlig vergessen, dass man ja eigentlich noch lächeln wollte. Und dann beginnt man sich weit weg zu träumen, irgendwo hin, wo es vielleicht schöner ist, in jedem Falle aber leichter, als hier! Mit seiner Single „Copacabana“ nimmt FARGO jeden, der Bock auf Auszeit hat, mit auf einen Roadtrip ins Ungewisse.

„Loss, lass uns los, ist doch okay, dass wir wissen, wo wir ankommen, ob wir ankommen“

Und dabei geht es eben genau nicht darum, in den nächstbesten Flieger zu steigen und einmal um den halben Globus zu jetten, denn dieser leise Hauch von Freiheit weht auch schon wenige Kilometer vor der eigenen Haustür. Und viel mehr als das „Wo geht es hin?“, geht es FARGO um das „Mit wem?“.

„Mit dem richtigen Menschen an der Seite kann selbst der kleine See in Brandenburg das Paradies sein, das man sonst nur auf den Werbefotos oder Instagram-Posts findet, und das möchte ich meinen Hörer*innen wieder bewusst machen und vielleicht sogar dazu animieren, mal wieder einen Kurztrip zu unternehmen – und das sogar ganz umweltbewusst.“

Der von David Jürgens produzierte Song „Copacabana“ ist ein klassischer FARGO-Song, nach vorne gehend, tanzbar, lebensbejahend. Musikalisch kommt er allerdings deutlich rougher daher, als seine bisherigen Nummern des 35-jährigen Berliners. Indie-Gitarren treffen auf 80er-Synthies und programmierte trockene Drums. Eine ungewöhnliche Kombi, vor Allem für einen Sänger, der sich in seinen Anfängen vor allem HipHop-Jams als Freestyler behauptet hat, aber genau das passt wiederum zu ihm. Denn FARGO, das ist eben alles andere als ein Klischee.

„Copacabana“ erscheint am 02. Juni 2023 über Motor Entertainment/Believe digital, zwei Wochen nachdem er einen Song namens „Urlaub von mir selbst“ gemeinsam mit dem Sänger „Batomae“ herausbringt und der den „summer of FARGO“ einläuten wird.