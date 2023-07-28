Callider: Short Steps

Call“ und „Collide“ – Das sind die beiden Wörter, aus denen sich die Bezeichnung von Stefan Langes Einmannprojekt Callider zusammensetzt. Der Name ist Programm: Wie ein lautes Rufen schallt Langes abwechslungsreiches Melodic-Death-Gewitter durch die friedliche Stille des Weltalls. Mit einem Donnern kracht der brachiale Metal-Sound auf Einflüsse aus den unterschiedlichsten musikalischen Genres.

"Short Steps" zeigt als erste Auskopplung aus dem kommenden Album eindrücklich die Kraft und Power von Callider.