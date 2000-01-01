Es gibt Künstler, die Musik machen – und solche, die mit ihrer Kunst Welten öffnen. Callider, das eindrucksvolle Soloprojekt des bayerischen Musikers Stefan Lange, gehört zur zweiten Kategorie. Mit seinem zweiten Album "The Explorer" begibt er sich auf eine klangliche und lyrische Expedition, die weit über die Grenzen des Melodic Death Metal hinausgeht. Es ist eine Platte, die nicht nur hörenswert ist, sondern auch zum Innehalten einlädt – über die Vergänglichkeit von Kulturen, die Suche nach universellen Wahrheiten und die Frage, was uns als Menschheit verbindet.



Hinter Callider steht Stefan Lange, ein Musiker, der weit mehr ist als nur ein Metal-Gitarrist. Geboren in Oberbayern, aufgewachsen mit den Rock-Klassikern der 70er und 80er (Deep Purple, Pink Floyd, Black Sabbath) und geprägt vom Melodic Death Metal (seine Band Gatecrusher war ein Herzensprojekt), vereint er in seiner Musik Tradition und Innovation.

Doch Lange ist nicht nur Musiker – er ist auch Familienvater, Berufstätiger und ein nachdenklicher Beobachter der Welt. Die Geburt seiner Tochter, die Pandemie, politische Umbrüche: All das hat sein Schaffen beeinflusst. "The Explorer" ist auch ein Album über das Älterwerden, über Nostalgie und die Frage, was bleibt, wenn die Jugend vorbei ist.

"Früher war alles einfacher – oder zumindest schien es so. Heute geht es nicht mehr nur um Musik, sondern um Verantwortung. Um das, was ich meiner Tochter mitgeben will. Und um die Frage: Was hinterlasse ich dieser Welt?"