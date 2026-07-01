"By The Dawn" ist die erste Single aus dem bevorstehenden Callider-Album "The Explorer".

"Es ist ein harter und eher schnellerer Melodeath Song, der die Rhythmusgitarren-Arbeit in den Vordergrund stellt. Besonderheit ist die Verwendung der türkisch-osmanischen „Ney“-Flöte von Münchener Makam-Flötist Ebed Gümüsel", erklärt Stefan Lange und führt fort: "Der Song ist inspiriert von der 89. Sure des Koran, der heiligen Schrift des Islam. Er behandelt den Gegensatz von arm und reich und wie sich dieser in Form von Korruption und Herrschaft durch die Geschichte der Menschheit zieht. An einigen Stellen wird auf Arabisch gesungen".