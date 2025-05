Die weitgereiste Überlebenskünstlerin LA RONY hat sich in den letzten Jahren in der Berliner Soul/Pop – RnB Szene einen Namen gemacht. Mit ihrer Jazz-influenced Vocal Power und ihrer vier köpfigen Live Band hat sie in vielen Venues Berlins performed und das auf ihre fröhliche, natürlich und authentische Art.

2025 ist es nun endlich soweit: die erste deutsche EP kommt an den Start. LA RONYs unverwechselbare soulige Stimme, combined mit Klavierklängen und lässigen Beats, lassen an Künstler wie Joy Delaine oder eine deutsche Jorja Smith denken. Die Texte sind ehrlich und intim, gehen von Herz zu Herz.

Die vier Songs haben eines gemeinsam: es dreht sich um Beziehungen. Jeder Song hebt eine Art von Beziehung besonders hervor: da geht es um Freundschaften, die halten oder zerbrechen, um Cancelculture, Singlesein, Mutter-Tochter Beziehung sowie die Verbindung zu sich selbst und zu seinen Grundsätzen zu stehen. Tiefe Einblicke in das Leben eines jungen Menschen in den 20ern mit all seinen Facetten und Herausforderungen im zwischenmenschlichen Bereich.

Nachdem LA RONY jahrelang auf englisch performed und geschrieben hat, kam das Bedürfnis sich in der Muttersprache mitzuteilen sehr überraschend für ihr Umfeld, aber vor allem für sie selbst. Die EP hat sich schnell geschrieben, als hätte sie darauf gewartet endlich ans Licht zu treten. Eine neues musikalischen Kapitel nimmt seinen Lauf, mit deutschem Pop/ RnB der sich richtig gut anfühlt.