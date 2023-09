Bon Homme ist die musikalische Spielwiese von Tomas Høffding (Bassist und Sänger der dänischen Band WhoMadeWho). Mit seinem Debüt Album als Bon Homme hat sich Tomas Høffding hauptsächlich im House und Elektro-Genre bewegt, auf "A Life Less Fancy" erforscht er nun Pop Musik, die tief im Elektro wurzelt.



Above and beyond

Die Musik wurde hauptsächlich in Høffdings eigenem Studio aufgenommen, arrangiert und produziert. Gemixt wurde sie allerdings in 10 km über dem Erdboden, während er auf Tour mit WhoMadeWho die Welt umflogen hat. Høffding zufolge wird genau da ein besonderer Bewusstseinszustand geschaffen, so ausgeschlossen vom Rest der Welt, der ohne Zweifel zu dem einzigartigen Sound des Albums beigetragen hat.

Das Album bewegt sich federleicht zwischen dichten, dunklen Soundscapes wie dem Eröffnungstrack "Boys" oder "Rest Boost Nest Hosst", und leichteren, melodiösen Pop Songs wie "Daybreaker", in dem Lydmors Gesang als weibliches Gegenstück zu Bon Homme funktioniert.

Außerdem schöpft das Album aus großer Traurigkeit, mit Tracks wie "Kiss the Wife Pick Up the Knife" oder der großartigen Ballade "Under the Weather". Allen Tracks ist Tomas' melodische Art des Songwritings gemeinsam, die den Hörer ergreift, und ihn durch die träumerischen Stunden der Morgendämmerung führt.Als Nachfolge der gefeierten Night Tripper EP wird "A Life Less Fancy" mit großer Spannung erwartet. Das Album erscheint am 20. September.