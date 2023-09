Money ist die neue Single von White Night. “Money you seduce me, make it easy to fall for you” heißt es im Song. Geld allein, so die hinlängliche Meinung, macht nicht glücklich und genau darum geht es im Song. Darüber hinaus kann es einen gegenüber der Welt abstumpfen. Der Song lebt vom treibenden Bass und der eindringlichen Stimme von Sängerin Elizabeth Boardman. Darüber hinaus erinnern nicht zuletzt die dominanten Drums an Popsongs der Achtziger Jahre.Das zugehörige Video wurde in Eigenregie unter Leitung von Musikvideo Regisseurin Stephanie von Beauvais (Musikvideos für Beatsteaks, Tocotronic u.a.) realisiert und wurde vom Berlin Music Board finanziell unterstützt. Filmisch realisiert wurde das Video von „Open strings Berlin“ unter der Regie von White Night.