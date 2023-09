LEOPARD: Kommst du mit? (feat SALÒ)

LEOPARD und SALÒ kannten sich nicht, aber fanden einander gut und so wurde via Instagram ein erstes Treffen im Berliner Proberaum vereinbart. Dreißig wilde Minuten später war KOMMST DU MIT? fertig. Erstbestes Gitarrenriff (catchy af!), Text-Inspiration von den Postern an der Wand, zack, fertig war der im Refrain vom Grunge angehauchte Ohrwurm! Spätestens jetzt war allen Beteiligten klar: LEOPARD und SALÒ sind ein Match!



Der Song reicht eine ausgestreckte Hand an alle Nachtschwärmer*innen, hoffnungslos Verlorenen und Verliebten, an alle die dem Exzess und dem Kontrollverlust huldigen. Analog dazu verwirren und überschlagen sich die Stimmen von Andreas und Lars nach ihren jeweiligen Strophen in den finalen Refrains zu einem verzweifelten Schrei nach dem Anker inmitten des Meeres der Extase und der Nacht. Die letzte Zeile des Songs bringt es auf den Punkt: „Ich bin allein in einer Welt, die ohne dich zusammenfällt – zusammen fällt es keinem auf“.



Bereits vor einiger Zeit nahmen LEOPARD und SALÒ das Stück nach einem gemeinsamen Konzert und einer durchzechten Nacht mit dem letzten verbliebenen Lebenssaft in Graz auf. Gemischt wurde der Song von Lord Skrzat und in der North London Bomb Factory von Daniel Husayn gemastert.



Das Musikvideo stammt von Serin Zevering und wurde gefilmt von Letu Salvi. Die Regisseurin fertigte die darin erscheinenden Handpuppen extra an, gespielt wurden sie von LEOPARD und SALÒ selbst. Auf dem Hintergrund surrealer Zeichnungen verschmelzen die Musiker und eine Gruppe von Gender-nonkonformen Leopunks in einer an die Berliner DIY-Szene angelehnte Kneipe und erleben eine wilde Nacht mit überraschenden Wendungen und Begebenheiten.