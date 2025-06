Mit ihrer neuen Single „Half Way Up“ gehen DEEP IN MOON den nächsten Schritt Richtung Debütalbum. Der Indie-Pop-Song verbindet treibende Beats mit emotionaler Tiefe – ein tanzbarer Track voller innerer Bewegung.

Inhaltlich widmet sich „Half Way Up“ einem Thema, das viele kennen: dem Gefühl, unter Erwartungen zu zerbrechen, überfordert zu sein und allein mit sich und der Welt kämpfen zu müssen. Doch statt in der Schwere zu verharren, öffnet sich der Song – Freunde geben Halt, neue Energie entsteht. Und mit ihr die Erkenntnis: Ich bin genug und nicht allein.

Musikalisch schaffen DEEP IN MOON genau diesen Sound, der zwischen emotionalem Indie und tanzbarem Pop changiert. Treibender Groove trifft auf vielschichtige Arrangements, fragende Zeilen auf kraftvolle Hooklines.

„Half Way Up“ ist die zweite Single-Auskopplung des kommenden Debütalbums der Leipziger Band und erscheint inklusive Musikvideo.

Aktuell sind DEEP IN MOON auf ausgedehnter Festival- und Open-Air-Tour durch Deutschland und spielen über 20 Shows im Sommer 2025.