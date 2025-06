Mit ihren neuen Songs "Same but Different" und "Half Way Up" eröffnen DEEP IN MOON ein neues Kapitel – tanzbarer Indie-Pop trifft auf emotionale Tiefe und gibt einen Vorgeschmack auf das kommende Debütalbum. Die fünfköpfige Band begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Texten, die den Zeitgeist treffen, und einem Sound, der an Giant Rooks oder Parcels erinnert – groovend, emotional und energiegeladen.

Seit 2022 sind DEEP IN MOON live präsent – u. a. beim Open Ohr Festival, Hometown Festival, als Support für Matija oder beim Blankit Festival.

Gemeinsam mit Indie-Label und Booking-Agentur erschien 2024 die zweite EP „One Second in Flight Mode", auf die bereits CDs, Musikvideos vom Flugplatz und eine aktive Social-Media-Präsenz folgten. Ihre Einblicke auf Instagram & Co. schaffen eine Nähe zur Community.

Mit dem Sibylla Augusta Preis ausgezeichnet, sind sie seit ihrer Debüt-EP "Time Flies" medial präsent (u. a. LVZ, LZ, SachsenEins, Ballroom Culture, Radio Blau) und arbeiten mit Partnern wie takustik by Thomann zusammen.

Aktuell sind DEEP IN MOON auf Festival-Tour durch Deutschland – mit über 20 Shows.