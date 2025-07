Mit ihrem neuen Track „Short Nights“ beweisen DEEP IN MOON, warum Indie-Pop wieder spannend ist: Upbeat, groovy und voller Gefühl – der Song erzählt von dieser einen Begegnung, die in wenigen Sekunden mehr bewegt als so mancher Alltag in Wochen. „Short Nights“ in einer Stadt, die zu laut ist, ein Herz, das rast, ein Gespräch, das die Nacht durchzieht – und zwei Menschen, die sich inmitten all dessen finden.

Es geht um Liebe, aber nicht als Klischee, sondern als ehrliche Sehnsucht nach Verbindung. Die Lyrics pendeln zwischen nächtlichen Fahrten durch die Stadt und dem Wunsch, dass sich etwas endlich konstant anfühlt. Eine Geschichte, wie gemacht für warme Sommernächte – zum Mitsingen, Tanzen, Fühlen.

Nach gefeierten Festivalshows steht die Band aktuell vor dem nächsten großen Schritt: Das Debütalbum erscheint im Herbst in Kooperation mit einem Label und verbindet introspektive Texte mit tanzbarem Indie-Groove. Im Winter geht’s auf eigene Headliner-Tour, bei der auch der neue Song nicht fehlen darf – am besten laut, live und mit vielen leuchtenden Nächten.