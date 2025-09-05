DEEP IN MOON veröffentlichen mit „Never Enough“ die vierte Single ihres kommenden Debütalbums Heatwave – ein energetischer Indie-Pop-Track mit Rockeinflüssen, der sofort in die Beine geht. Zwischen treibenden Drums, kraftvollen Vocals und sphärischen Chorus-Gitarren erzählen die fünf Leipziger:innen von einem Gefühl, das viele kennen: Man strengt sich an, man kommt weit – und trotzdem fühlt es sich nicht genug an.

Der Song vereint die melancholische Tiefe von Indie mit der Energie eines Rocksongs und ist dabei genauso geeignet für den Dancefloor wie für den Mitternachtstanz in der WG-Küche. „Never Enough“ trägt die typische Handschrift von DEEP IN MOON: ein Sound, der bewegt – körperlich wie emotional.

Als vierte Single-Auskopplung gibt der Track einen weiteren Vorgeschmack auf das Album Heatwave, das am 17. Oktober 2025 in Kooperation mit Motor Music erscheint – das bisher größte und gleichzeitig schönste Projekt der jungen Band. Und: „Never Enough“ ist nicht nur ein Studiotrack, sondern auch der mitreißende Opener ihres aktuellen Festivalsets – und wird im Februar 2026 als Teil der ersten eigenen Headline-Tour Heatwave in fünf deutschen Städten live zu erleben sein.