Mit „Heatwave“ erscheint am 17. Oktober 2025 das langerwartete Debütalbum von DEEP IN MOON – eine junge Indie-Pop-Band aus Leipzig, die zuletzt mit Festivalshows und energetischen Singles wie „Never Enough“ und „Short Nights“ Aufmerksamkeit erregt hat.

Das Album erzählt eine Geschichte, wie sie viele aus ihrem eigenen Leben kennen: Erwachsenwerden bedeutet Unsicherheiten, Aufbrüche, Freundschaften und die Erkenntnis, dass das Leben sich nicht planen lässt. „Heatwave“ ist ein Bild für diese Wucht – wie eine Hitzewelle voller Emotionen, Gedanken und neuer Herausforderungen, die auf einen zukommt. DEEP IN MOON fangen dieses Lebensgefühl in zehn Songs ein, die zwischen tanzbarem Indie-Pop, rockigen Ausbrüchen und intimen Balladen wechseln. So entsteht ein Spannungsbogen, der den Hörer:innen keine Pause gönnt und dennoch Platz für Sehnsucht, Leichtigkeit und Hoffnung lässt.

Musikalisch erinnert die Band an Acts wie Giant Rooks oder Parcels, bleibt aber unverwechselbar in ihrem Mix aus warmen Vocals, treibenden Drums und sphärischen Gitarren. Produziert in Zusammenarbeit mit Marburg Records und Motor Entertainment, gefördert durch die Initiative Musik, ist „Heatwave“ das bisher größte Projekt der Band – und zugleich ein Statement, das den Zeitgeist einfängt.

Nach über 20 Festivalshows im Sommer gehen DEEP IN MOON mit „Heatwave“ im Februar 2026 erstmals auf eigene Headliner-Tour. Die fünf Musiker:innen spielen in Leipzig, Berlin, Hamburg, Magdeburg und Dresden. Auch auf Vinyl wird das Debüt erscheinen.