BENN: Square One

Diese elektrisierende zweite Single aus BENNs Debütalbum "How Loving Makes You Feel" ist ein Up-Tempo-Hammer mit lebhaften Gitarrenriffs, die an The Killers erinnern, zusammen mit einigen von Queen inspirierten Fanfaren, opulenten Gang-Chören und Ausbrüchen von roher Energie.



"Ich wollte dieses Gefühl einfangen, wenn man nach einem Streit mit jemandem, den man liebt, völlig feststeckt. Es ist der Moment, in dem man sich wünscht, die Zeit zurückdrehen zu können, die verletzenden Worte, die man in der Wut gesagt hat, zurückzunehmen – aber man weiß, dass man das nicht kann", sagt BENN über den Song.